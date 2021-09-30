ФОТО. Подкрепление прибыло. Мораес присоединился к Шахтеру

34-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес вернулся в Украину и присоединился к «горнякам».
Мораес прилетел из Бразилии, где он восстанавливался после тяжелой травмы колена, которую получил в апреле. Жуниор продолжит восстановление в Киеве. Точные сроки возвращения футболиста на поле пока не называются.
Ранее повреждение получил 20-летний форвард «Шахтера» Лассина Траоре.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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