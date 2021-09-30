ФОТО. Подкрепление прибыло. Мораес присоединился к Шахтеру

Форвард «горняков» завершает восстановление после травмы

  • 30.09.2021 18:17
  • 1353 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Подкрепление прибыло. Мораес присоединился к Шахтеру
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

34-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес вернулся в Украину и присоединился к «горнякам».

Мораес прилетел из Бразилии, где он восстанавливался после тяжелой травмы колена, которую получил в апреле. Жуниор продолжит восстановление в Киеве. Точные сроки возвращения футболиста на поле пока не называются.

Ранее повреждение получил 20-летний форвард «Шахтера» Лассина Траоре.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ададададада Аьададададад
    Ададададада Аьададададад, 30.09.2021 19:24
    0
    Траоре пост здав, мораєс пост прийняв
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    Face Control
    online
    Face Control, 30.09.2021 18:45
    0
    Ну наконец-то!
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