ФОТО. Подкрепление прибыло. Мораес присоединился к Шахтеру

34-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес вернулся в Украину и присоединился к «горнякам».

Мораес прилетел из Бразилии, где он восстанавливался после тяжелой травмы колена, которую получил в апреле. Жуниор продолжит восстановление в Киеве. Точные сроки возвращения футболиста на поле пока не называются.

Ранее повреждение получил 20-летний форвард «Шахтера» Лассина Траоре.