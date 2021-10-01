Александр СЕВИДОВ: «Отставка Кобина? Трагедии не произошло»

Украинский специалист Александр Севидов, в свое время консультировавший «Минай», прокомментировал уход Василия Кобина с поста главного тренер закарпатцев.

«К первой команде «Миная» я отношения не имею. Слежу за выступлениями команды со стороны. Знаю, что Василий Кобин еще вчера проводил тренировку. Если же руководство клуба приняло такое решение, значит, они посчитали нужным так сделать. Тренерская судьба всегда такая. Валерий Лобановский тоже говорил в свое время, что как бы команда не играла, но если нет результата, тренера рано или поздно уволят. Поэтому, когда такое происходит с любым из моих коллег, немного грустно. Но такая тренерская доля, от этого никуда не денешься. Это часть работы. Не вижу трагедии в уходе Кобина, но в то же время не могу сказать, что его отставка витала в воздухе.

На мой взгляд, из тех матчей, которые видел, не могу сказать, что это худший старт. Есть целая группа команд, которые примерно одного уровня. Провальным старт «Миная» в новом сезоне УПЛ я не считаю, и не согласен с мнением, что подобранный состав не способен решать поставленные задачи. Хотя, конечно, удачным его тоже назвать не могу. Конечно, руководство любого клуба хочет, чтобы их команда выигрывала.

Думаю, что серьезных изменений в команде как минимум до зимнего перерыва не будет. Надо будет находить внутренние резервы. Это не только мастерство, это характер, тактическая и стратегическая работа. Тем не менее, в любом случае, кто бы не пришел на место Кобина, Николай Цымбал или какой-то другой тренер, в любом случае для команды это будет встряска. Время покажет, как это повлияет на команду. Что-то кардинально, конечно, не поменяется, но надо достойно выйти из ситуации. Есть пропущенный матч с «Колосом», другие матчи и пока что ничего трагичного не произошло. После матча с «Металлистом 1925» будет двухнедельная пауза, которая, надеюсь, пойдет закарпатцам на пользу», - сказал Севидов.

Добавим, что после девяти туров УПЛ «Минай» занимает предпоследнее, 15 место, имея в активе шесть очков.