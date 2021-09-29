ОФИЦИАЛЬНО: Кобин уволен с поста главного тренера Миная

Руководство клуба недовольно результатами специалиста

  • 29.09.2021 16:56
  • 1401 просмотр
  • 8 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Кобин уволен с поста главного тренера Миная
© ФК Минай. Василий Кобин

В среду, 29 сентября, руководство «Миная» приняло решение уволить с поста главного тренера клуба Василия Кобина.

Президент клуба Валерий Пересоляк крайне недоволен турнирным положением и последними матчами команды, в частности, домашним поединком против «Львова» (1:2). На совещании руководителей было принято решение расторгнуть контракт с Василием Кобиным.

Кобин возглавлял «Минай» с начала 2019 года до 24 марта 2021 года. Во второй раз специалист возглавил клуб в середине июня. Под его руководством «Минай» сыграл 64 матча на официальном уровне, где добыл 28 побед. За это время клуб выиграл Первую лигу, дебютировал в УПЛ, а также добирался до полуфинала Кубка Украины.

После 9-ти сыгранных туров «Минай» занимает 13-е место в УПЛ, имея в активе 6 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 6-11.

Источник — ФК Минай

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alexsandr B
    online
    Alexsandr B, 29.09.2021 17:25
    0
    А 50 очков кто будет набирать?)))
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 29.09.2021 17:24
    +1
    А рекордсмен-пенальтист?
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    Holiday
    Holiday, 29.09.2021 17:21
    -2
    Они и в прошлом сезоне продули карпатские дерби. Из-за чего и вылетели.
    Пора кого то из Венгрии или Словакии приглашать. Патриота.
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    firstromario
    online
    firstromario, 29.09.2021 17:21
    0
    таке вже було. день сурка?
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 29.09.2021 17:21
    0
    Легенда))
    Ссылка
    Dominik
    Dominik, 29.09.2021 17:18
    +1
    Ну Вы чуть что заходите
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    limb0101
    limb0101, 29.09.2021 17:18
    +2
    Це дзвіночок для Василя.
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    Андрій Некрасов
    online
    Андрій Некрасов, 29.09.2021 17:12
    +5
    шо... опять?
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