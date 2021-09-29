ОФИЦИАЛЬНО: Кобин уволен с поста главного тренера Миная

В среду, 29 сентября, руководство «Миная» приняло решение уволить с поста главного тренера клуба Василия Кобина.

Президент клуба Валерий Пересоляк крайне недоволен турнирным положением и последними матчами команды, в частности, домашним поединком против «Львова» (1:2). На совещании руководителей было принято решение расторгнуть контракт с Василием Кобиным.

Кобин возглавлял «Минай» с начала 2019 года до 24 марта 2021 года. Во второй раз специалист возглавил клуб в середине июня. Под его руководством «Минай» сыграл 64 матча на официальном уровне, где добыл 28 побед. За это время клуб выиграл Первую лигу, дебютировал в УПЛ, а также добирался до полуфинала Кубка Украины.

После 9-ти сыгранных туров «Минай» занимает 13-е место в УПЛ, имея в активе 6 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 6-11.