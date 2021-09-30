Владислав КАБАЕВ: «Класс футболистов Ромы чувствуется»

Форвард «Зари» - о поражении от «Ромы»

  • 30.09.2021 22:42
  • 321 просмотр
  • 8 комментариев
Владислав КАБАЕВ: «Класс футболистов Ромы чувствуется»

Нападающий «Зари» Владислав Кабаев прокомментировал поражение 0:3 от «Ромы» во втором туре Лиги конференций:

«Ошибаемся в простых ситуациях, потом трудно исправлять. Класс футболистов все-таки чувствуется. Все голы были забиты с наших ошибок.

Биться, драться может любой человек. Желания достаточно. Я не считаю, что мы сыграли на том уровне, на котором могли. Собой тоже недоволен.

Было много простых ошибок. Смотришь, как играет их капитан, Пеллегрини, как он обращается с мячом, и понимаешь, почему он в «Роме» играет, хотя он на год моложе меня. Все хотят играть в Европе, сейчас они сильнее, это нужно признать.

Разница в классе большая. Счет на табло. Уровень по сравнению с Украиной чувствуется, люди и психологически, и физически лучше готовы».

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 30.09.2021 23:46 (изменен)
    0
    Andrii_MKh, 30.09.2021 22:59
    А коли вже з'явиться хоч перший клас українських футболістів?
    Ну это спрашивай у грандов УПЛ,если появятся ,то это будут не украинцы
    Ссылка
    rus
    rus, 30.09.2021 23:45
    +1
    Віталій Ткачук, 30.09.2021 23:06
    Фігня це все, вони такі самі люди. Коли забиває Смолінг, то треба не стояти як вівці, а хоч якось заважати. В обороні ніякі, а якщо доведуть атаку до удару, то або в руки голкіперу, або в небо. І я не лише про цей матч.
    Смолинг стоит как вся Зоря.
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 30.09.2021 23:44
    0
    Николай Хворост, 30.09.2021 23:28
    Я б сказав так: клас нашого чемпіонату відчувається (
    Кожного року з'являються команди зі слабких чемпіонатів, які боляче кусають грандів: Шериф, Динамо З
    Ссылка
    Николай Хворост
    Николай Хворост, 30.09.2021 23:28
    0
    Я б сказав так: клас нашого чемпіонату відчувається (
    Ссылка
    Sunrise
    Sunrise, 30.09.2021 23:15
    0
    Все верно сказал, и как раз Пеллегрини - лучший кандидат подчеркнуть сказанное.
    Ссылка
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 30.09.2021 23:13 (изменен)
    0
    Віталій Ткачук, 30.09.2021 23:06
    Фігня це все, вони такі самі люди. Коли забиває Смолінг, то треба не стояти як вівці, а хоч якось заважати. В обороні ніякі, а якщо доведуть атаку до удару, то або в руки голкіперу, або в небо. І я не лише про цей матч.
    Диванный эксперд мля
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 30.09.2021 23:06
    -2
    Фігня це все, вони такі самі люди. Коли забиває Смолінг, то треба не стояти як вівці, а хоч якось заважати. В обороні ніякі, а якщо доведуть атаку до удару, то або в руки голкіперу, або в небо. І я не лише про цей матч.
    Ссылка
    Andrii_MKh
    Andrii_MKh, 30.09.2021 22:59
    0
    А коли вже з'явиться хоч перший клас українських футболістів?
    Ссылка
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