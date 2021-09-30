Владислав КАБАЕВ: «Класс футболистов Ромы чувствуется»

Нападающий «Зари» Владислав Кабаев прокомментировал поражение 0:3 от «Ромы» во втором туре Лиги конференций:
«Ошибаемся в простых ситуациях, потом трудно исправлять. Класс футболистов все-таки чувствуется. Все голы были забиты с наших ошибок.
Биться, драться может любой человек. Желания достаточно. Я не считаю, что мы сыграли на том уровне, на котором могли. Собой тоже недоволен.
Было много простых ошибок. Смотришь, как играет их капитан, Пеллегрини, как он обращается с мячом, и понимаешь, почему он в «Роме» играет, хотя он на год моложе меня. Все хотят играть в Европе, сейчас они сильнее, это нужно признать.
Разница в классе большая. Счет на табло. Уровень по сравнению с Украиной чувствуется, люди и психологически, и физически лучше готовы».
Источник — Sport.ua
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