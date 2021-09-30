Владислав КОЧЕРГИН: «Сегодня играли лучше, чем в Норвегии»

Хавбек «Зари» - о матче против «Ромы»

  • 30.09.2021 22:07
  • 262 просмотра
  • 2 комментария
Владислав КОЧЕРГИН: «Сегодня играли лучше, чем в Норвегии»

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин прокомментировал поражение 0:3 от «Ромы» во втором туре Лиги конференций:

«Не скажу, что матч похож на игру с «Буде-Глимт», разве что только по счету. Сегодня мы играли лучше, чем в Норвегии. У «Ромы» первый момент – и сразу гол. Наверно, дело в качестве игроков. У нас вроде бы и есть моменты, но чего-то не хватает, наверно, последнего паса.

Большая ли разница между командами? Вроде все то же самое делают, но чуть быстрее. «Рома» - хорошая команда, с хорошего чемпионата. Было сложно с ними играть. Но мы не опускаем руки, будем прогрессировать, чтобы играть на таком же уровне.

Шансы в группе? Они есть, даже когда их нет. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше».

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    igogo
    igogo, 30.09.2021 22:12
    0
    Скоро можно в Суперлигу
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 30.09.2021 22:10
    0
    ДНО 2.
    Ссылка
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