Владислав КОЧЕРГИН: «Сегодня играли лучше, чем в Норвегии»

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин прокомментировал поражение 0:3 от «Ромы» во втором туре Лиги конференций:

«Не скажу, что матч похож на игру с «Буде-Глимт», разве что только по счету. Сегодня мы играли лучше, чем в Норвегии. У «Ромы» первый момент – и сразу гол. Наверно, дело в качестве игроков. У нас вроде бы и есть моменты, но чего-то не хватает, наверно, последнего паса.

Большая ли разница между командами? Вроде все то же самое делают, но чуть быстрее. «Рома» - хорошая команда, с хорошего чемпионата. Было сложно с ними играть. Но мы не опускаем руки, будем прогрессировать, чтобы играть на таком же уровне.

Шансы в группе? Они есть, даже когда их нет. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше».