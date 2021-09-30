Луиш ФИГУ: «Успех Шерифа в Лиге чемпионов? В этом вся прелесть футбола»

Португальцу нравится нынешний формат Лиги чемпионов

  • 30.09.2021 19:06
  • 341 просмотр
  • 1 комментарий
Луиш ФИГУ: «Успех Шерифа в Лиге чемпионов? В этом вся прелесть футбола»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу

Бывший полузащитник «Реала» и «Интера» Луиш Фигу прокомментировал сенсационный исход поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов между мадридцами и тираспольским «Шерифом», который принес победу чемпиону Молдовы со счетом 2:1.

«Лига чемпионов – турнир, который позволяет каждому играть там ради спортивных достижений. Так и должно быть. В этом вся прелесть футбола. Красота футбола доказывается тем, что небольшие команды теоретически могут побеждать и побеждают фаворитов. Это футбол, и это спортивное достоинство, благодаря которому вы можете участвовать в этих великих турнирах и иметь возможность обыгрывать самые сильные команды, чтобы проходить в следующие раунды. Это фантастика», - сказал Фигу.

Ранее Фигу был одним из тех, кто скептически отзывался о перспективах функционирования Европейской Суперлиги.

Источник — Calcionews24

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 30.09.2021 19:22
    0
    А если будет Суперлига, то таких апсетов мы никогда не увидим(
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