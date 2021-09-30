Луиш ФИГУ: «Успех Шерифа в Лиге чемпионов? В этом вся прелесть футбола»

Бывший полузащитник «Реала» и «Интера» Луиш Фигу прокомментировал сенсационный исход поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов между мадридцами и тираспольским «Шерифом», который принес победу чемпиону Молдовы со счетом 2:1.

«Лига чемпионов – турнир, который позволяет каждому играть там ради спортивных достижений. Так и должно быть. В этом вся прелесть футбола. Красота футбола доказывается тем, что небольшие команды теоретически могут побеждать и побеждают фаворитов. Это футбол, и это спортивное достоинство, благодаря которому вы можете участвовать в этих великих турнирах и иметь возможность обыгрывать самые сильные команды, чтобы проходить в следующие раунды. Это фантастика», - сказал Фигу.

Ранее Фигу был одним из тех, кто скептически отзывался о перспективах функционирования Европейской Суперлиги.