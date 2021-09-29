Заслуженно или случайно? Стали известны показатели xG Реала и Шерифа

Казалось бы, обычный матч Лиги чемпионов завершился небывалым резонансом

  • 29.09.2021 11:30
  • 4140 просмотров
  • 9 комментариев
Заслуженно или случайно? Стали известны показатели xG Реала и Шерифа
© Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» провел второй матч групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22, в котором сенсационно уступил молдавскому «Шерифу» (1:2).

По ходу поединка мадридцы нанесли по воротам гостей 29 ударов, из которых 12 пришлись в створ. Показатель ожидаемых голов (xG) «Реала» составил 3,62.

У «Шерифа» статистика ударов куда более скромная – 4 удара, из которых 3 пришлись в створ. Показатель ожидаемых голов чемпиона Молдовы составил 0,28, что не помешало «Шерифу» отличиться двумя забитыми мячами.

Напомним, «Шериф» выступает в одной группе с «Шахтером», который уже обыграл в родных стенах в первом туре. Главным тренером команды из Тирасполя является украинец Юрий Вернидуб.

Источник — Wyscout

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 29.09.2021 12:50
    0
    У Шерифа типа футбол?
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    fedd1979
    online
    fedd1979, 29.09.2021 12:20
    +1
    Треба вміти ))) Дати нанести 29 ударів і при цьому виграти й вислуховувати компліменти про хорошу оборону.
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    odiniznashih
    odiniznashih, 29.09.2021 12:11
    +1
    И это хорошо, что они Лунина не поставили в ворота, а то бы на него списали проигрыш.
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    odiniznashih
    odiniznashih, 29.09.2021 12:10
    0
    Вот что значит классная оборона и отличная контратака.
    Выстояли и не дали ничего показать "великолепному и незаменимому " Куртуа что ни удар, то гол)
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    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 29.09.2021 11:56
    0
    Bulba_sumkin, 29.09.2021 11:45
    Тут один полупокер вечно кидает значения xG после матчей, ссылаясь на то что это основной игровой показатель) Интересно сейчас этого клоуна послушать, с оправданиями типа «победителей не судят»))
    Ну взагалі це показові і важливі цифри насправді, просто іноді не показує всієї картини по ходу одного матчу, але на дистанції чудово працює
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    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 29.09.2021 11:45
    0
    Тут один полупокер вечно кидает значения xG после матчей, ссылаясь на то что это основной игровой показатель) Интересно сейчас этого клоуна послушать, с оправданиями типа «победителей не судят»))
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 29.09.2021 11:43
    +1
    Так бывает... это футбол
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 29.09.2021 11:39
    +8
    Это значит, что xG, просто забавные циферки.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 29.09.2021 11:38
    +1
    Юрий Вывернимадридскийдуб.
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