Заслуженно или случайно? Стали известны показатели xG Реала и Шерифа

Накануне мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» провел второй матч групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22, в котором сенсационно уступил молдавскому «Шерифу» (1:2).

По ходу поединка мадридцы нанесли по воротам гостей 29 ударов, из которых 12 пришлись в створ. Показатель ожидаемых голов (xG) «Реала» составил 3,62.

У «Шерифа» статистика ударов куда более скромная – 4 удара, из которых 3 пришлись в створ. Показатель ожидаемых голов чемпиона Молдовы составил 0,28, что не помешало «Шерифу» отличиться двумя забитыми мячами.

Напомним, «Шериф» выступает в одной группе с «Шахтером», который уже обыграл в родных стенах в первом туре. Главным тренером команды из Тирасполя является украинец Юрий Вернидуб.