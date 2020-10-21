Луиш ФИГУ: «Европейская Премьер-лига разрушит футбол»

Знаменитый португальский хавбек Луиш Фигу негативно относится к идее создания Европейской Премьер-лиги:

«Создание европейской Премьер-лиги разрушит футбол в том виде, в котором мы его знаем. Всё дело в жадности и поддержке нескольких элитных клубов.

Это приведёт к убийству других клубов и лиг, которые нравятся болельщикам. Футбол должен объединиться. Все должны этому противостоять».