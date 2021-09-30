Артем МИЛЕВСКИЙ: «Перед Блохиным нужно было извиниться десять лет назад»

Экс-нападающий «Динамо» мог остаться в киевском клубе еще на несколько сезонов

  • 30.09.2021 19:05
  • 602 просмотра
  • 1 комментарий
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Перед Блохиным нужно было извиниться десять лет назад»
© ФК Динамо Киев. Артем Милевский

36-летний бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский, который недавно заявил о завершении карьеры игрока, считает, что слишком рано ушел из киевского клуба.

«Я бы не сказал, что меня в «Динамо» морально сломали. Просто я на тот момент, наверное, не был готов к тому, что все случится так быстро, и мне придется уходить.

Я не раз вспоминал историю с Блохиным. Нужно было с ней закончить намного раньше. Нужно было раньше пойти и извиниться. Намного раньше. Не две недели назад, а лет десять. Тогда все было бы нормально.

Но никто не пошел. Наверное, из-за какой-то гордости. Поэтому получилось так, как получилось. Конечно, еще пару сезонов надо было поиграть», — рассказал Милевский.

Контракт Милевского принадлежал «Динамо» с 2002 по 2013 годы. После конфликта с тогдашним главным тренером «Динамо» Олегом Блохиным Милевский перешел в турецкий «Газиантепспор» в качестве свободного агента.

Источник — YouTube

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 30.09.2021 19:19
    0
    Осознание ошибок прошлого и внутреннее раскаяние - правильные вещи.
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