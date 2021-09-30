Ман Юнайтед

В субботу, 2 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере вместимостью 76 212 зрителей состоится матч седьмого тура английской Премьер-лиги между местным «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном». Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Среди недели подопечные Уле-Гуннара Сульшера провели изнурительный матч против «Вильярреала» в Лиге чемпионов. Победа манкунианцам далась крайне тяжело, и было потрачено много сил, но гол на пятой компенсированной минуте явно предаст команде уверенности.

В чемпионате Англии дела у «красных дьяволов» не столь хороши. На данный момент команда имеет в своем активе 13 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Поражение в прошлом туре от «Астон Виллы», конечно, ударило по амбициям команды, но вся борьба за чемпионство еще впереди. Также «Манчестер Юнайтед» уже успел вылететь из Кубка английской лиги, уступив «Вест Хэму».

В лазарете «МЮ» продолжают находиться Амада Диалло, Харри Магуайр и Маркус Рэшфорд. Также под вопросом выход на поле в этом поединке Люка Шоу.

«Эвертон»

«Ириски» начали текущий сезон удачно для себя. В их активе также 13 очков и пятая позиция. Они четыре раза выиграли, один раз проиграл и однажды сыграли вничью. В минувшем туре подопечные Рафаэля Бенитеса разобрались с «Норвичем».

Команда из Ливерпуля, которая в этом сезоне не участвует в еврокубках, уже также прекратила борьбу в Кубке английской лиги. Сначала «Эвертон» прошел «Хаддерсфилд», а затем сенсационно по пенальти уступил «КПР». Таким образом, команда продолжает борьбу лишь в двух турнирах – чемпионате и Кубке Англии.

В «Эвертоне» также много травмированных. Не примут участие в этом поединке Жан-Филипп Гбамен, Андре Гомеш, Фабиан Делф, Доминик Кальверт-Льюин, Шимус Коулмэн и Ришарлисон.

История встреч

209 матчей, 92 победы «Манчестер Юнайтед», 62 виктории «Эвертона» и 48 ничейных исходов – такая статистика противостояния команд. Разница забитых мячей 311:288 в пользу манкунианцев.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Погба, Фред, Гринвуд, Санчо, Фернандеш, Роналду.

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Мина, Кин, Динь, Таунсенд, Дукуре, Аллан, Ивоби, Грей, Рондон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев поля. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.50 по линии Parimatch.

2 октября, суббота