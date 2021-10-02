Манчестер Юнайтед и Эвертон сыграли вничью и догнали лидера

«Манчестер Юнайтед» в матче 7-го тура АПЛ на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Эвертоном».
Криштиану Роналду впервые с момента возвращения в МЮ не вышел в основе, однако его появление во втором тайме не помогло команде победить.
МЮ, «Эвертон» и «Ливерпуль» делят 1-е место с 14 очками, однако у Красных завтра матч с «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии. 7-й тур
Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1
Голы: Марсьяль, 43 - Таунсенд, 65
МЮ: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Варан, Шоу, Мактоминей, Фред (Погба, 70), Гринвуд, Фернандес, Марсьяль (Санчо, 57), Кавани (Роналду, 57)
Эвертон: Пикфорд, Годфри, Мина, Кин, Динь, Аллан, Дюкур, Таунсенд, Гордон (Дэвис, 72), Грей (Доббин, 90), Рондон
Источник — Sport.ua
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