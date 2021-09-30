Роман ГРИГОРЧУК: «Кривбасс? Без комментариев. Нужна конкретика»

В четверг, 30 сентября, «Кривбасс» отправил в отставку главного тренера Геннадия Приходько.

Украинский специалист Роман Григорчук прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Кривбасс».

«В моем понимании таких новостей ничего не поменялось, потому что не хочу, чтобы появлялись новые слухи. Как говорится, без комментариев.

На такие вопросы легче отвечать, когда есть конкретика. Поэтому добавить нечего.

Работа в Первой лиге Украины? Был «Черноморец», который был тогда в Первой лиге, и мы вместе вышли в высший дивизион. Тогда было понятно и видно, что это был серьезный проект. У руководства клуба были серьезные планы и цели. Поэтому неважно, это Первая или Вторая лиги. Главное, чтобы это был серьезный проект, чтобы стояла цель добиваться больших побед, участия в еврокубках. Тогда не вижу препятствий для такой работы. И это касается не конкретно «Кривбасса», а в целом любого футбольного клуба», — отметил Григорчук.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» может возглавить украинский специалист Александр Бабич.