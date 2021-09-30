30 сентября в Запорожье состоится матч 2-го тура Лиги конференций, в котором сыграют «Заря» и «Рома». Начало встречи – в 19:45.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Заря – Рома. Моуриньо в Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.