Георгий БУЩАН: «Луческу нас встряхнул, но пусть это останется в раздевалке»

Вратарь «Динамо» высказался о разгромном поражении в Лиге чемпионов

  • 30.09.2021 13:47
  • 1204 просмотра
  • 3 комментария
Георгий БУЩАН: «Луческу нас встряхнул, но пусть это останется в раздевалке»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал поражение команды от «Баварии» (0:5) в матче второго тура Лиги чемпионов.

«Одним из требований главного тренера было – разыгрывать мяч, чтобы появлялись свободные зоны. Но не всегда мы это использовали, к сожалению. Конечно, если большая группа игроков «Баварии» прессинговала нас у наших ворот, то нужно было выбивать мяч.

Гол Сане? Если внимательно посмотрите, вы увидите, что я не пытался прочитать эпизод, не ждал подачи, просто у Сане получилась эффектная срезка.

Что говорил Луческу? Нас немножко «встряхнули». Но пусть это останется между нами в раздевалке. Мы должны готовиться к очень важному матчу в воскресенье. Наша цель – стать чемпионами», - сказал Бущан. 

Отметим, что Бущан стал худшиим игроком матча «Бавария» – «Динамо» по версии Whoscored.

Источник — Бомбардир

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 30.09.2021 14:44
    -2
    JV, 30.09.2021 14:05
    Луческу всех вас встряхнул,а Бавария тряхнула
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    JV
    online
    JV, 30.09.2021 14:05
    -2
    Луческу всех вас встряхнул,а Бавария тряхнула
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    bullyUA
    bullyUA, 30.09.2021 14:01
    -2
    Ну, не знаю. Назвать Бущана худшим игроком матча не серьезно. Один мяч на его совести. Но ошибаются даже самые великие вратари. Во всех остальных мячах его винить нечего.
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