Георгий БУЩАН: «Луческу нас встряхнул, но пусть это останется в раздевалке»

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал поражение команды от «Баварии» (0:5) в матче второго тура Лиги чемпионов.

«Одним из требований главного тренера было – разыгрывать мяч, чтобы появлялись свободные зоны. Но не всегда мы это использовали, к сожалению. Конечно, если большая группа игроков «Баварии» прессинговала нас у наших ворот, то нужно было выбивать мяч.

Гол Сане? Если внимательно посмотрите, вы увидите, что я не пытался прочитать эпизод, не ждал подачи, просто у Сане получилась эффектная срезка.

Что говорил Луческу? Нас немножко «встряхнули». Но пусть это останется между нами в раздевалке. Мы должны готовиться к очень важному матчу в воскресенье. Наша цель – стать чемпионами», - сказал Бущан.

Отметим, что Бущан стал худшиим игроком матча «Бавария» – «Динамо» по версии Whoscored.