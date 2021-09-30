Whoscored: Бущан – худший игрок матча Бавария – Динамо

Авторитетный портал поставил плохие оценки футболистам киевлян

  • 30.09.2021 08:36
  • 789 просмотров
  • 2 комментария
Whoscored: Бущан – худший игрок матча Бавария – Динамо
© ФК Бавария

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» разгромно проиграло мюнхенской «Баварии» (0:5).

Статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, принявшим участие в поединке. Украинцы, ожидаемо, получили плохие баллы.

Худшим на поле был признан вратарь «Динамо» Георгий Бущан – 5,1 балла.

Лучшим игроком матча WhoScored считает вингера «Баварии» Лероя Сане – 9,7 балла.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    online
    Calm, 30.09.2021 08:47
    0
    искать худшего среди худших - то еще занятие
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    Lion
    Lion, 30.09.2021 08:41
    +1
    Худшим на поле был признан вратарь «Динамо» Георгий Бущан – 5,1 балла.
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    Петракову на заметку!!!!
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