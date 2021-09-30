Whoscored: Бущан – худший игрок матча Бавария – Динамо

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» разгромно проиграло мюнхенской «Баварии» (0:5).
Статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, принявшим участие в поединке. Украинцы, ожидаемо, получили плохие баллы.
Худшим на поле был признан вратарь «Динамо» Георгий Бущан – 5,1 балла.
Лучшим игроком матча WhoScored считает вингера «Баварии» Лероя Сане – 9,7 балла.
Источник — Sport.ua
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