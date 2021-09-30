Юрий ВЕРНИДУБ: «Слежу за Зенитом, провел там лучшее время в карьере»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, что продолжает следить за «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«Конечно, слежу, ведь там провел три года, лучшее время в карьере. Это было очень давно, но есть что вспомнить. А так я слежу за всеми, смотрю все чемпионаты, тем более в Приднестровье есть российские каналы», — сказал Вернидуб.

Напомним, «Зенит» во втором туре ЛЧ обыграл «Мальме» (4:0). «Шериф» набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы.