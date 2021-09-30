Юрий ВЕРНИДУБ: «Слежу за Зенитом, провел там лучшее время в карьере»

Украинский тренер высказался о российском клубе

  • 30.09.2021 13:18
  • 2794 просмотра
  • 5 комментариев
Юрий ВЕРНИДУБ: «Слежу за Зенитом, провел там лучшее время в карьере»
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, что продолжает следить за «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«Конечно, слежу, ведь там провел три года, лучшее время в карьере. Это было очень давно, но есть что вспомнить. А так я слежу за всеми, смотрю все чемпионаты, тем более в Приднестровье есть российские каналы», — сказал Вернидуб.

Напомним, «Зенит» во втором туре ЛЧ обыграл «Мальме» (4:0). «Шериф» набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. 

Источник — Чемпионат

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 30.09.2021 14:46
    0
    Подлизнул Газпрому
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 30.09.2021 14:40
    0
    Ссылка
    Megogo_gawno
    online
    Megogo_gawno, 30.09.2021 14:08
    -1
    Теперь у киевских проплаченыех ботов единственная извилина в голове сломается, за кого же болеть за сепара Вернидуба или за Шахтер
    Ссылка
    Holiday
    Holiday, 30.09.2021 13:53
    +1
    Как же, помним.) Из Торпедо Запорожье и сразу в Зенит, где ещё и капитаном был.
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    GELO88
    online
    GELO88, 30.09.2021 13:53
    -2
    Оце так заткнув дупи ворогам руського миру жовч десь стікла.
    Вернидуб молодець.
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