Привет Петракову. Малиновский – игрок тура Серии А по версии WhoScored

Руслан попал в символическую сборную с лучшей оценкой

  • 30.09.2021 12:59
  • 826 просмотров
  • 5 комментариев
Привет Петракову. Малиновский – игрок тура Серии А по версии WhoScored
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский попал в символическую сборную Серии А тура по версии авторитетного статистического портала WhoScored. 
 
Отметим, что в выездном поединке 6-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» (2:2) Малиновский забил красивый гол, после чего еще и был назван лучшим игроком матча.
 
В сборной тура одноклубников Руслана на оказалось, зато есть сразу три игрока «Ромы», которая сегодня в Запорожье сыграет против «Зари» в рамках Лиги конференций.

Напомним, ранее и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков не вызвал Малиновского в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

Источник — WhoScored.com

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    GREEN DAY belokon
    online
    GREEN DAY belokon, 30.09.2021 13:19
    0
    Ukraine_Kiev_Fan, 30.09.2021 13:12
    Одни эксперты. Так как вчера Шапаренко в ЛЧ сыграл и остальные сборники, я представляю что будет в оставшихся играх. Не вызвать хотя бы на лавку это бред. Петрраков не умеет общаться с людьми. У Малиновского ни в одной команде проблем никогда не было с дисциплиной.И Петраков свои обиды поставил выше интересов сборной
    Шапаренко сыграл так как ему позволяли его партнеры, один в поле не воин. С Францией и на Евро он уже доказал что игрок высокого уровня и преспективный.
    Другой вопрос что Малиновский на ходу, и его не использовать- глупо. С шапой в центре + степаненко=шикарный центр
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    Ukraine_Kiev_Fan
    online
    Ukraine_Kiev_Fan, 30.09.2021 13:12
    +3
    Одни эксперты. Так как вчера Шапаренко в ЛЧ сыграл и остальные сборники, я представляю что будет в оставшихся играх. Не вызвать хотя бы на лавку это бред. Петрраков не умеет общаться с людьми. У Малиновского ни в одной команде проблем никогда не было с дисциплиной.И Петраков свои обиды поставил выше интересов сборной
    Ссылка
    xTreMe //
    online
    xTreMe //, 30.09.2021 13:07
    +1
    suforza1921, 30.09.2021 13:05
    Він у схему не вписується. От Булеца і Піхальонок роблять це куди краще. І взагалі, хто такий Маліновський? Гравець якоїсь Аталанти, а не справжнього гранда європейського футболу "Зоря" Луганськ.
    P.S. перепрошую у вболівальників луганчан за сарказм.
    Если он без дисциплины. И толку что он попал в символическую. Он херово играл в сборной, скорее всего, что этой звезде что-то не нравилось. Пусть посидит-подумает.
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    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 30.09.2021 13:07
    -3
    Пусть Малиновский передаст привет Шеве, который на него рассчитывал на Евро и ставил в состав, а тот оказался никакущим. Петраков без Малиновского прилично сыграл с французами, так что ценность этого звездуна в сборной сильно переоценена, да и в Аталанте он хорош лишь на заменах. На самом деле, я не против, чтобы Малиновский играл в сборной, но для этого он должен точно так же беспрекословно слушать тренера своей сборной, как он безропотно выходит и садится в Аталанте.
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    suforza1921
    online
    suforza1921, 30.09.2021 13:05
    +4
    Він у схему не вписується. От Булеца і Піхальонок роблять це куди краще. І взагалі, хто такий Маліновський? Гравець якоїсь Аталанти, а не справжнього гранда європейського футболу "Зоря" Луганськ.
    P.S. перепрошую у вболівальників луганчан за сарказм.
    Ссылка
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