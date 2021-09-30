Привет Петракову. Малиновский – игрок тура Серии А по версии WhoScored

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский попал в символическую сборную Серии А тура по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Отметим, что в выездном поединке 6-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» (2:2) Малиновский забил красивый гол, после чего еще и был назван лучшим игроком матча.
В сборной тура одноклубников Руслана на оказалось, зато есть сразу три игрока «Ромы», которая сегодня в Запорожье сыграет против «Зари» в рамках Лиги конференций.
Напомним, ранее и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков не вызвал Малиновского в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.
Источник — WhoScored.com
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Другой вопрос что Малиновский на ходу, и его не использовать- глупо. С шапой в центре + степаненко=шикарный центр
P.S. перепрошую у вболівальників луганчан за сарказм.
P.S. перепрошую у вболівальників луганчан за сарказм.
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