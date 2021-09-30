Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Мариуполь – Рух

В пятницу, 1-го октября, состоится матч десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» будет принимать львовский «Рух».

Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе им. В. Бойко и начнется в 19:30.

«Мариуполь» - «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу во Мариуполе можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Рух», за которой можно следить здесь.