ШОМУРОДОВ: «В чемпионате Украины много квалифицированных команд»

Форвард «Ромы» – о предстоящем матче с «Зарей»

  • 30.09.2021 11:57
  • 1004 просмотра
  • 1 комментарий
ШОМУРОДОВ: «В чемпионате Украины много квалифицированных команд»
© ФК Заря Луганск. Эльдор Шомуродов

Нападающий итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов поделился ожиданиями от матча с луганской «Зарей» во втором туре группового раунда Лиги конференций.

– У вас прошедший матч был не очень удачным. Есть ли мотивация завтра выйти с новыми силами на поле и показать свой уровень игры?
– Последняя игра была тяжёлой, мы её проанализировали, изучили все ошибки и постарались их исправить. У нас стоят свои задачи, которые мы должны выполнить на футбольном поле. Сейчас у нас все мысли только о завтрашней игре.

– Узбекский футбол славится своими игроками: раньше Максим Шацких хорошо выступал в Украине, вчера ваш земляк Джасурбек Яхшибоев отличился за свою команду «Шериф» в ворота мадридской команды и теперь все ждут вас в основном составе. Понятие «футбол» и «сенсация» последнее время идут как синонимы, поэтому сможет ли соперник одолеть вашу команду?
– Нас ждёт интересный поединок. Каждая команда имеет большое желание победить, а мы в свою очередь приложим все усилия для позитивного результата в нашу сторону.

– Насколько сложен был предыдущий матч, и какие у вас эмоции после римского дерби? Как вы быстро перестроились на новый турнир и игру против «Зари»?
– Впечатление после матча хорошее, у нас были разные поединки, поэтому воспринимаем это как норму. Дерби – всегда интересные события. Но это футбол и всё в нём бывает и всё возможно. Нас ждёт уже другой матч, поэтому про прошлый поединок мы уже забыли.

– Бывали ли вы раньше в Украине, и с чем/кем ассоциируется эта страна?
– Никогда раньше не бывал, но очень рад приехать сюда. Я знаю, что сборная страны состоит из очень сильных игроков и в принципе в чемпионате много квалифицированных команд.

– Все считают вас звездой узбекского футбола, но Джасурбек Яхшибоев немного превзошёл вас, забив «Реалу» и этим звание у вас отобрал. Какое мнение у вас на этот счёт?
– Был приятно удивлён, что он смог отличится против такой сильной команды, рад этому, безусловно. Но я не считаю себя звездой, ведь в Узбекистане очень много хороших игроков, которые показывают игру лучше меня.

– Как быстро прошла адаптация в «Роме» после «Дженоа», ведь результативность у вас на хорошем уровне?
– Я играл уже до этого год в Италии, и может быть из-за этого становление прошло намного легче.

Источник — ФК Заря

(5 голосов)

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Комментарии
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    Pavelgorov
    online
    Pavelgorov, 30.09.2021 12:35
    0
    Какие команды?
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