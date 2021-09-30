Жозе МОУРИНЬО: «Заря – сильный соперник, ротации состава не будет»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо накануне игры с «Зарей» ответил на вопросы журналистов во время традиционной предматчевой пресс-конференции:



- Что вы ожидаете от игры? И как вы расцениваете погодные условия в Украине?

- Мы играли с «Зарей» несколько лет назад, матч был в декабре. Ожидаем хороший поединок и надеемся, что атмосфера на стадионе будет располагать к положительному результату, за которым мы и приехали.



- Какое состояние команды на сегодняшний день? Все ли подходят к поединку в полном порядке?

- Проанализировали все свои предыдущие игры. Будет такой же расклад, как и обычно, но с небольшими корректировками ошибок после последних матчей. Наш соперник достаточно сильная и организованная команда, которая жаждет хорошего результата. Будем играть и стараться, а игра на поле уже всё покажет.



- Вы «коллекционируете» разные титулы, которые можно завоевать с командами. Стоит ли у вас в приоритете кубок Лиги конференций, и сохраняете ли вы мотивацию на этот турнир?

- На данный момент мы сконцентрированы на матче и загадывать, на столь далекое будущее не хотим. Честно говоря, мы отдаем все силы в чемпионате Италии, но мотивации и желания нам не отнять и для этого турнира.



- Насколько много проблем может принести вам поединок с «Зарей»?

- В каждой игре и стране есть свои особенности, никогда не было слишком просто, нужно работать в любом случае и добиваться тех высот, которых так желаем. Настроены мы в боевом духе и позитивно.



- Будет ли ротация в составе по сравнению с предыдущими матчами?

- Я не считаю нужным её применять, ведь у меня в составе все игроки основы профессионалы и их нельзя оставить на лавке запасных, «Заря» сильный соперник и им нужно противостоять всеми силами.