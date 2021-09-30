Жозе МОУРИНЬО: «Заря – сильный соперник, ротации состава не будет»

Главный тренер «Ромы» – о предстоящем матче

  • 30.09.2021 11:18
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Жозе МОУРИНЬО: «Заря – сильный соперник, ротации состава не будет»
© ФК Заря Луганск. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо накануне игры с «Зарей» ответил на вопросы журналистов во время традиционной предматчевой пресс-конференции:
 
- Что вы ожидаете от игры? И как вы расцениваете погодные условия в Украине?
- Мы играли с «Зарей» несколько лет назад, матч был в декабре. Ожидаем хороший поединок и надеемся, что атмосфера на стадионе будет располагать к положительному результату, за которым мы и приехали. 
 
- Какое состояние команды на сегодняшний день? Все ли подходят к поединку в полном порядке?
- Проанализировали все свои предыдущие игры. Будет такой же расклад, как и обычно, но с небольшими корректировками ошибок после последних матчей. Наш соперник достаточно сильная и организованная команда, которая жаждет хорошего результата. Будем играть и стараться, а игра на поле уже всё покажет.
 
- Вы «коллекционируете» разные титулы, которые можно завоевать с командами. Стоит ли у вас в приоритете кубок Лиги конференций, и сохраняете ли вы мотивацию на этот турнир?
- На данный момент мы сконцентрированы на матче и загадывать, на столь далекое будущее не хотим. Честно говоря, мы отдаем все силы в чемпионате Италии, но мотивации и желания нам не отнять и для этого турнира.
 
- Насколько много проблем может принести вам поединок с «Зарей»?
- В каждой игре и стране есть свои особенности,  никогда не было слишком просто, нужно работать в любом случае и добиваться тех высот, которых так желаем. Настроены мы в боевом духе и позитивно.
 
- Будет ли ротация в составе по сравнению с предыдущими матчами?
- Я не считаю нужным её применять, ведь у меня в составе все игроки основы профессионалы и их нельзя оставить на лавке запасных, «Заря» сильный соперник и им нужно противостоять всеми силами.

Источник — ФК Заря

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