Заря – Рома. Букмекеры уверены в победе команды Моуриньо

В четверг, 30 сентября, луганская «Заря» в матче второго тура группового раунда Лиги конференций примет итальянскую «Рому».
Букмекеры считают команду Жозе Моуриньо бесспорным фаворитом. На выигрыш итальянцев можно поставить с коэффициентом 1.4, на ничью – 4.9, поражение оценено в 7.5.
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.76. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.96, ТМ3.0 – 1.84.
Матч «Заря» – «Рома» начнется в 19:45 по Киеву.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Рома».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.