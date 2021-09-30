Заря – Рома. Букмекеры уверены в победе команды Моуриньо

В четверг, 30 сентября, луганская «Заря» в матче второго тура группового раунда Лиги конференций примет итальянскую «Рому».



Букмекеры считают команду Жозе Моуриньо бесспорным фаворитом. На выигрыш итальянцев можно поставить с коэффициентом 1.4, на ничью – 4.9, поражение оценено в 7.5.



Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.76. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.96, ТМ3.0 – 1.84.



Матч «Заря» – «Рома» начнется в 19:45 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Рома».