Свитолина прокомментировала первую победу на втором турнире в Чикаго

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу в стартовом поединок на турнире в США, в котором она обыграла Аманду Анисимову.



«Я очень рада снова вернуться. Время прошло действительно быстро. Я довольна, что решила вернуться и что выиграла сегодня. С Анисимовой никогда не бывает просто играть. Аманда отлично бьет по мячу и она отличный боец. Для меня это был хороший день. Я очень довольна, что выиграла матч в двух сетах. В целом довольна своей игрой и больше всего тем, как двигалась на корте. У меня было пару свободных недель, поэтому сегодня старалась оставаться собранной и удерживать соревновательный дух», – сказала Свитолина.



В третьем раунде Элина сыграет против Елены-Габриэлы Русе из Румынии.



В конце августа Свитолина завоевала титул на первом турнире в Чикаго.