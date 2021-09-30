Свитолина прокомментировала первую победу на втором турнире в Чикаго

Элина осталась довольна своим выступлением

  • 30.09.2021 10:30
  • 679 просмотров
  • 0 комментариев
Свитолина прокомментировала первую победу на втором турнире в Чикаго
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу в стартовом поединок на турнире в США, в котором она обыграла Аманду Анисимову.
 
«Я очень рада снова вернуться. Время прошло действительно быстро. Я довольна, что решила вернуться и что выиграла сегодня. С Анисимовой никогда не бывает просто играть. Аманда отлично бьет по мячу и она отличный боец. Для меня это был хороший день. Я очень довольна, что выиграла матч в двух сетах. В целом довольна своей игрой и больше всего тем, как двигалась на корте. У меня было пару свободных недель, поэтому сегодня старалась оставаться собранной и удерживать соревновательный дух», – сказала Свитолина.
 
В третьем раунде Элина сыграет против Елены-Габриэлы Русе из Румынии.
 
В конце августа Свитолина завоевала титул на первом турнире в Чикаго.

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности