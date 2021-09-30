Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Главное, что мы взяли три очка»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над испанским «Вильярреалом» (2:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«С испанскими командами всегда трудно играть. Они хорошо играют с мячом. «Вильяреал» показал хороший футбол, очень организованно играл в защите. Но мне кажется, мы проделали хорошую работу. Порой нам следует играть терпеливее и не давить на соперника все время. Главное, что мы взяли три очка», - сказал Фернандеш.
Источник — BT Sport
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