Томас ТУХЕЛЬ: «На таком уровне нельзя делать глупые ошибки»

Наставник «Челси» – о поражении от «Ювентуса»

  • 30.09.2021 09:16
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Томас ТУХЕЛЬ: «На таком уровне нельзя делать глупые ошибки»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от туринского «Ювентуса» (0:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«На таком уровне нельзя делать глупые ошибки, пропуская гол на десятой секунде второго тайма. У нас отличная организация игры в обороне, и обычно мы играем на ноль. Сегодня нас наказали», - сказал Тухель.

Источник — УЕФА

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