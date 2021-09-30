Томас ТУХЕЛЬ: «На таком уровне нельзя делать глупые ошибки»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от туринского «Ювентуса» (0:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«На таком уровне нельзя делать глупые ошибки, пропуская гол на десятой секунде второго тайма. У нас отличная организация игры в обороне, и обычно мы играем на ноль. Сегодня нас наказали», - сказал Тухель.