Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Вильярреал нелегко обыгрывать»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о победе над испанским клубом

  • 30.09.2021 08:55
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Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Вильярреал нелегко обыгрывать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над испанским «Вильярреалом» (2:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Такое частенько случается на «Олд Траффорд». Такое не раз происходило ранее. В концовке мы попытали счастья, и нам повезло. Против «Вильяреала» трудно играть. Эту команду нелегко обыгрывать. Матч получился трудным, потому что мы играли дома и хотели победить. Если бы не пошли ва-банк и не стали давить, они бы спокойно отсиживались в обороне», - сказал Сульшер.

Источник — BT Sport

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