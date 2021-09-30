ФОТО. Восторг Роналду! Форвард МЮ отметился победным голом и рекордом

Португальский бомбардир стал героем поединка Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:1)

  • 30.09.2021 01:33
  • 447 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Восторг Роналду! Форвард МЮ отметился победным голом и рекордом
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду крайне эмоционально отпраздновал победу своего клуба над испанским «Вильярреалом» (2:1) в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Роналду не только вышел на первое место среди всех футболистов по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов (178), но и принес «красным дьяволам» победу голом на 95-й минуте.

«Даааааааааа», — только и смог написать обрадованный Криштиану после матча.

Роналду вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и провел полный матч.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 30.09.2021 01:47
    +1
    Трудяга до последней капли
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