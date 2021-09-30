ФОТО. Восторг Роналду! Форвард МЮ отметился победным голом и рекордом

36-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду крайне эмоционально отпраздновал победу своего клуба над испанским «Вильярреалом» (2:1) в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
Роналду не только вышел на первое место среди всех футболистов по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов (178), но и принес «красным дьяволам» победу голом на 95-й минуте.
«Даааааааааа», — только и смог написать обрадованный Криштиану после матча.
Роналду вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и провел полный матч.
Источник — Instagram
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