В четверг, 30 сентября, состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Заря» примет «Рому».
Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Заря – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
В прямом эфире поединок «Заря» – «Рома» покажет медиасервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Заря - Рома.
Источник — Sport.ua
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