Турнирные таблицы ЛЧ. Динамо выше Барселоны перед двумя играми с ней

В мид-уик в Лиге чемпионов сыграны матчи второго тура группового турнира.
Киевское Динамо потерпело поражение от Бавария (0:5), а Бенфика нанесла крупное поражение Барселоне (3:0).
Динамо занимает 3-е место в группе и находится выше Барселоны перед двумя играми с ней.
Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.
Лига чемпионов
2-й тур, 29 сентября
- Аталанта – Янг Бойз – 1:0
- Зенит – Мальме – 4:0
- Бавария – Динамо Киев – 5:0
- Бенфика – Барселона – 3:0
- Вольфсбург – Севилья – 1:1
- Зальцбург – Лилль – 2:1
- Манчестер Юнайтед – Вильярреал – 2:1
- Ювентус – Челси – 1:0
Турнирные таблицы ЛЧ
Источник — Sport.ua
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