Турнирные таблицы ЛЧ. Динамо выше Барселоны перед двумя играми с ней

В мид-уик в Лиге чемпионов сыграны матчи второго тура группового турнира

  • 30.09.2021 00:25
  • 1799 просмотров
  • 4 комментария
Турнирные таблицы ЛЧ. Динамо выше Барселоны перед двумя играми с ней
© Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик в Лиге чемпионов сыграны матчи второго тура группового турнира.

Киевское Динамо потерпело поражение от Бавария (0:5), а Бенфика нанесла крупное поражение Барселоне (3:0).

Динамо занимает 3-е место в группе и находится выше Барселоны перед двумя играми с ней.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов

2-й тур, 29 сентября

  • Аталанта – Янг Бойз – 1:0
  • Зенит – Мальме – 4:0
  • Бавария – Динамо Киев – 5:0
  • Бенфика – Барселона – 3:0
  • Вольфсбург – Севилья – 1:1
  • Зальцбург – Лилль – 2:1
  • Манчестер Юнайтед – Вильярреал – 2:1
  • Ювентус – Челси – 1:0

Турнирные таблицы ЛЧ

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 30.09.2021 01:13
    0
    .Zport, 30.09.2021 01:02
    Сепар ордловский, как думаешь, какому месту в бундеслиге соответствует мариупольский зоопарк со сломанной обезьяной, который занимает второе место в УПЛ?
    Боюсь у Форевера не хватит УМА ответить адекватно на твой вопрос
    А может я ошибаюсь ???
    Ссылка
    .Zport
    online
    .Zport, 30.09.2021 01:02
    +2
    --smart--Forever, 30.09.2021 00:53
    3-е место пока временное. Уволят Кумана и Барса расправится с 10-ым местом в бундеслиге
    Сепар ордловский, как думаешь, какому месту в бундеслиге соответствует мариупольский зоопарк со сломанной обезьяной, который занимает второе место в УПЛ?
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 30.09.2021 00:53 (изменен)
    -4
    3-е место пока временное. Уволят Кумана и Барса расправится с 10-ым местом в бундеслиге
    Ссылка
    Nordenus
    Nordenus, 30.09.2021 00:41
    -4
    Походу Шахта и Динамо никуда не выйдут из своих групп... это конечно провал будет без еврокубковой весны
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