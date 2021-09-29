ВИДЕО. Где защита? Левандовски оформил дубль в матче Баварии против Динамо

29 сентября в Мюнхене проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Бавария» и «Динамо».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В середине первого тайма Роберт Левандовски забил второй гол своей команды, оформив дубль. В начел игры поляк реализовал пенальти.
ГОЛ! 2:0. Роберт Левандовски, 27 мин.
Источник — Sport.ua
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