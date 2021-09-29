ВИДЕО. Где защита? Левандовски оформил дубль в матче Баварии против Динамо

29 сентября в Мюнхене проходит поединок 2-го тура Лиги чемпионов

  • 29.09.2021 22:38
  • 7777 просмотров
  • 10 комментариев
ВИДЕО. Где защита? Левандовски оформил дубль в матче Баварии против Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября в Мюнхене проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Бавария» и «Динамо». 

В середине первого тайма Роберт Левандовски забил второй гол своей команды, оформив дубль. В начел игры поляк реализовал пенальти.

ГОЛ! 2:0. Роберт Левандовски, 27 мин.

Источник — Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    BaZia
    online
    BaZia, 29.09.2021 23:02
    +1
    Андрієвський використав кредит довіри.. Дід не пробачить
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 29.09.2021 22:58
    +5
    как сказал миколенко это будет праздник футбола
    Ссылка
    Fragma1
    Fragma1, 29.09.2021 22:50
    +4
    Что в команде делает Андриевский да и Сидор?
    Ссылка
    alekos59
    alekos59, 29.09.2021 22:50
    -3
    Лошаре забарному постоянно вручают какие-то кубки а он просто лошара, или может он родыч суркису ???
    Ссылка
    Vladislav Budyachenko
    online
    Vladislav Budyachenko, 29.09.2021 22:50
    +3
    Андриевский полено
    Ссылка
    Олександр Ковальов
    online
    Олександр Ковальов, 29.09.2021 22:48
    +1
    Який нахрін захист? Два опорнтка: один в волецбол грає інший обрізає всю команду.... при чому тут захист...
    Ссылка
    Ваня Белый
    Ваня Белый, 29.09.2021 22:46
    -3
    ВІДЕО. Де захист? Левандовськи оформив дубль у матчі Баварії проти Динамо
    Де? Де? В...
    Ссылка
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 29.09.2021 22:45
    +1
    какая защита. Бегает толпа овец, изображая футбол. Динамовский фирменный стиль!
    Ссылка
    Chuess
    Chuess, 29.09.2021 22:45
    +9
    Андреевский гармаш сидорчук, ужас даже на фоне остальных
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    Chuess
    Chuess, 29.09.2021 22:44
    +4
    Такие матчи показывают наш уровень. Паса нет , защиты нет, сплошной хаос
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