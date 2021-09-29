ВИДЕО. Левандовски реализовал пенальти. Бавария забила быстрый гол Динамо

29 сентября в Мюнхене проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Бавария» и «Динамо».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
«Бавария» забила быстрый гол. Хавбек киевлян Сергей Сидорчук сыграл рукой в своей штрафной площадке. Роберт Левандовски реализовал пенальти.
ГОЛ! 1:0. Роберт Левандовски, 12 мин (пен)
Источник — Sport.ua
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