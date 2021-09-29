Олег ШЕЛАЕВ: «В матче с Ромой у Зари будут шансы реабилитироваться»

Луганская команда демонстрирует качественный футбол, считает специалист

  • 29.09.2021 19:14
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  • 1 комментарий
Олег ШЕЛАЕВ: «В матче с Ромой у Зари будут шансы реабилитироваться»
© ФК Заря Луганск

Экс-игрок «Зари» Олег Шелаев поделился ожиданиями от матча луганской команды с римской «Ромой» в Лиге конференций.

«Не удивлюсь, если «Заря» уверенно возьмет верх. Дело в том, что «Рома» очень практично относится к выступлениям на международной арене. Одно дело — Лига чемпионов, а совсем другое — Лига конференций.

Поэтому, скорее всего, римляне завтра задействуют далеко не всех ведущих исполнителей. Все же на этом отрезке для «Ромы» важнее выступление в Серии А, где в очередном туре ее ждет непростой оппонент — «Эмполи».

Вот почему, на мой взгляд, у «Зари» в четверг будут все шансы реабилитироваться за неудачный старт в Лиге конференций. Тем более, что в последних поединках в чемпионате УПЛ подопечные Виктора Скрипника демонстрировали довольно качественный футбол», — считает Шелаев.

Поединок «Заря» — «Рома» состоится в четверг, 30 сентября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
    zzg77, 29.09.2021 19:43
    0
    Ага, мы уже ждали и надеялись!!! Не фига там не светит!!!
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