Тарас СТЕПАНЕНКО: «Траоре, мы с тобой!»

32-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко поддержал своего одноклубника Лассину Траоре, который получил травму в матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).

«Поверьте, в таких матчах все выкладываются по полной.

А там, где накал, там жесткие моменты и, к сожалению, повреждения.

Лассина Траоре, мы с тобой!

Дальше поборемся вдвойне», — написал Тарас после матча.

В ближайшие дни Траоре предстоит операция.