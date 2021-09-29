Тарас СТЕПАНЕНКО: «Траоре, мы с тобой!»

32-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко поддержал своего одноклубника Лассину Траоре, который получил травму в матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).
«Поверьте, в таких матчах все выкладываются по полной.
А там, где накал, там жесткие моменты и, к сожалению, повреждения.
Лассина Траоре, мы с тобой!
Дальше поборемся вдвойне», — написал Тарас после матча.
В ближайшие дни Траоре предстоит операция.
Источник — Instagram
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