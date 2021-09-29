ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре будет прооперирован в ближайшие дни

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре получил травму колена в матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).
По официальной информации от донецкого клуба, футболисту предстоит пройти углубленное медицинское обследование. В ближайшие дни будет проведена операция, после чего медицинская служба составит план восстановления Траоре.
Отметим, что после перехода из «Аякса» за 10 миллионов евро Лассина сразу же стал основным нападающим «Шахтера». В 14 матчах текущего сезона Траоре забил 9 голов.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.