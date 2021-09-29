ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре будет прооперирован в ближайшие дни

Основной форвард «Шахтера» получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов

  • 29.09.2021 12:57
  • 5965 просмотров
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре будет прооперирован в ближайшие дни
© ФК Шахтер Донецк

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре получил травму колена в матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).
 
По официальной информации от донецкого клуба, футболисту предстоит пройти углубленное медицинское обследование. В ближайшие дни будет проведена операция, после чего медицинская служба составит план восстановления Траоре.
 
Отметим, что после перехода из «Аякса» за 10 миллионов евро Лассина сразу же стал основным нападающим  «Шахтера». В 14 матчах текущего сезона Траоре забил 9 голов.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KoPoJIb_KpoToB
    online
    KoPoJIb_KpoToB, 29.09.2021 14:25
    0
    Очень очень жаль(((((((
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    KARABAS55
    KARABAS55, 29.09.2021 14:22
    0
    Очень жаль парня, и очень хреново для Шахтера. Ощутимая потеря для команды.
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    Burevestnik
    Burevestnik, 29.09.2021 14:13
    0
    очевидно до весны играть не будет...
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    Роман Порывай
    Роман Порывай, 29.09.2021 14:04
    0
    Здоров'я хлопцю. Сподіваюсь, що й Сікан зможе вийти на норм рівень за цей період.
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    Kevko
    Kevko, 29.09.2021 14:02
    0
    Жаль. Прекрасно заиграл в Шахтере. Скорейшего восстановления!
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    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 29.09.2021 13:35
    0
    Здоровья🙏
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    Слава Чебан
    Слава Чебан, 29.09.2021 13:24
    +5
    Только нашли нормального Напа...
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    CheMP
    CheMP, 29.09.2021 13:11
    +4
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    Face Control
    Face Control, 29.09.2021 13:01
    +11
    Это жесть, здоровья Траоре, невероятно талантливый парень!
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    GREEN DAY belokon
    online
    GREEN DAY belokon, 29.09.2021 12:59
    +13
    Большая потеря для ШД, и очень большой шанс для Сикана!
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