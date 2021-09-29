В субботу, 2 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» сыграет против «Днепра-1».
Поединок пройдет в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича, стартовый свисток прозвучит в 17:00.
«Львов» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Днепр-1».
Источник — Sport.ua
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