Катерина Козлова – Елена Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 сентября украинская теннисистка Катерина Козлова (№140 WTA) продолжит борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
В матче второго круга украинка, стартовавшая в квалификации, сразится против Елены Габриелы Русе из Румынии (№98 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №2. Время начала матча – 17:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница матча сразится против украинки Элины Свитолиной или американки Аманды Анисимовой.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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