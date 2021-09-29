Катерина Козлова – Елена Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Чикаго

  • 29.09.2021 13:13
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Катерина Козлова – Елена Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© BNP Paribas Poland Open. Катерина Козлова

29 сентября украинская теннисистка Катерина Козлова (№140 WTA) продолжит борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
     
В матче второго круга украинка, стартовавшая в квалификации, сразится против Елены Габриелы Русе из Румынии (№98 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №2. Время начала матча – 17:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница матча сразится против украинки Элины Свитолиной или американки Аманды Анисимовой.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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