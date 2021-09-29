Катерина Козлова – Елена Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 сентября украинская теннисистка Катерина Козлова (№140 WTA) продолжит борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.



В матче второго круга украинка, стартовавшая в квалификации, сразится против Елены Габриелы Русе из Румынии (№98 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №2. Время начала матча – 17:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница матча сразится против украинки Элины Свитолиной или американки Аманды Анисимовой.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА