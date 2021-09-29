Мирон МАРКЕВИЧ: «Без Траоре атака Шахтера потеряла остроту»

В групповом турнире Лиги чемпионов «Шахтер» и «Интер» сыграли вничью (0:0). Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич рассказал, чего не хватило «горнякам», чтобы добиться победного результата.

«На мой взгляд, «Шахтер» выглядел предпочтительнее. Да, »Интер» чаще угрожал владениям Андрея Пятова, но эта напряженность возникала как-то хаотично.

«Шахтер» действовал более слаженно, однако для хозяев существенной стала потеря из-за травмы уже в дебюте основного нападающего Лассины Траоре. Без него атакам донетчан не хватало остроты и для «Шахтера», теперь очень важно, на сколько выбыл форвард из строя, ведь на очереди – сражение с «Динамо» в чемпионате УПЛ.

Что касается шансов «Шахтера» на выход в следующий раунд, то они после подвигов «Шерифа» резко уменьшились. Теперь ничего не остается, как побеждать всех подряд, начиная со знаменитого «Реала».

Впрочем, психологический перевес будет на стороне «горняков», ведь они в минувшей Лиге чемпионов дважды заставляли капитулировать грозного испанского гранда», - сказал Mаркевич.