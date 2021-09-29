Мирон МАРКЕВИЧ: «Без Траоре атака Шахтера потеряла остроту»

Специалист – о ничьей «горняков» с «Интером»

  • 29.09.2021 12:57
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  • 3 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Без Траоре атака Шахтера потеряла остроту»
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

В групповом турнире Лиги чемпионов «Шахтер» и «Интер» сыграли вничью (0:0). Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич рассказал, чего не хватило «горнякам», чтобы добиться победного результата.

«На мой взгляд, «Шахтер» выглядел предпочтительнее. Да, »Интер» чаще угрожал владениям Андрея Пятова, но эта напряженность возникала как-то хаотично.

«Шахтер» действовал более слаженно, однако для хозяев существенной стала потеря из-за травмы уже в дебюте основного нападающего Лассины Траоре. Без него атакам донетчан не хватало остроты и для «Шахтера», теперь очень важно, на сколько выбыл форвард из строя, ведь на очереди – сражение с «Динамо» в чемпионате УПЛ.

Что касается шансов «Шахтера» на выход в следующий раунд, то они после подвигов «Шерифа» резко уменьшились. Теперь ничего не остается, как побеждать всех подряд, начиная со знаменитого «Реала».

Впрочем, психологический перевес будет на стороне «горняков», ведь они в минувшей Лиге чемпионов дважды заставляли капитулировать грозного испанского гранда», - сказал Mаркевич.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Burevestnik
    Burevestnik, 29.09.2021 14:22
    0
    без Траоре команда играла разнообразнее - ведь не было нацеленности на форварда.
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    Turnok
    Turnok, 29.09.2021 13:56
    0
    Я бы не стал сравнивать прошлый и нынешний сезон как некоторые другие люди. И Реал, и Шахтёр стали совсем другими, а потеря Траоре делает шансы Шахтёра ничтожными. Я думаю даже с Траоре Реал обыграет Шахтёр.
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    Face Control
    Face Control, 29.09.2021 13:02
    +1
    Шахтёр как всегда сам себе привозит неприятности.
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