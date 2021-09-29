У Динамо есть шанс? Самые громкие неудачи Баварии на групповом этапе ЛЧ

Давайте будем честными. Из всех противников, которые могли выпасть украинским клубам в Лиге чемпионов, меньше всего хотелось попасть именно на «Баварию». В последние годы «рекордмайстеры» обрели статус чуть ли непобедимой команды. Коллектива, способного забить даже восемь голов «Барселоне».

Отличительная черта «Баварии» – беспощадность. Если у нее все получается, то остановить ее просто невозможно. Мюнхенцы никогда не станут экономить силы и жалеть противника. Они забьют ровно столько голов, сколько получится.

Но история нас учить тому, что даже у таких команд бывают не самые удачные дни. Давайте посмотрим на самые громкие неудачи мюнхенской машины на групповом этапе Лиги чемпионов.

Сезон-1998/99

«Брондбю» – «Бавария» 2:1

Тот самый сезон, когда «рекордмайстеры» добрались до финала Лиги чемпионов, где в историческом матче на самых последних секундах пропустили дважды от «Манчестер Юнайтед». Перед этим «Бавария» в очень драматичной дуэли в полуфинале выбила киевское «Динамо».

В том году команда Оттмара Хитцфельда попала в одну группу с «Барселоной», «МЮ» и скромным датским «Брондбю». Само собой, в такой компании скандинавская команда выглядела главным поставщиком очков для топ-клубов.

Но в первом же туре «Брондбю» удалось преподнести громкую сенсацию. «Бавария» привычно все контролировала, а на 77-й минуте дожала противника – с подачи Штефана Эффенберга со штрафного отличился Маркус Баббель. Казалось, что своего мюнхенцы уже не упустят, но чемпионы Дании сделали невозможное. На 87-й минуте защитник «Баварии» Томас Хельмер срезал мяч в свои ворота, а спустя три минуты Аллан Равн перекинул защитника и красивейшим ударом из-за пределов штрафной зоны принес своей команде три очка.

Правда, это были последние очки «Брондбю» в той кампании. На своем поле «Бавария» взяла реванш 2:0, а в итоге даже сумела выиграть группу с 11 очками в активе. Но ту победу фанаты «Брондбю» будут вспоминать еще очень долго.

Сезон-2001/02

«Бавария» – «Спарта» 0:0

Матч, который стал рождением легенды. Именно в тот вечер в Мюнхене вся Европа впервые заговорила о талантливом чешском голкипере по имени Петр Чех.

«Спарта» приехала в гости к гиганту во 2-м туре группового этапа и неожиданно сумела увезти из Мюнхена одно очко. «Бавария» всю игру доминировала, но Чех поймал кураж и потянул все шесть ударов в створ.

В итоге чешская команда провела блестящий групповой этап и обошла «Фейенорд» со «Спартаком», заняв второе место. «Бавария», конечно, финишировала на вершине квартета.

Интересно, что один из участников той игры до сих пор играет на довольно приличном уровне. Речь о прекрасно знакомом нам Томаше Хюбшмане, который даже в 40 лет выступает за «Яблонец» в чемпионате Чехии и Лиге конференций.

Сезон-2012/13

БАТЭ – «Бавария» 3:1

Как подобное могло вообще произойти до сих пор, наверное, не понимают как в Мюнхене, так и в Беларуси.

На тот момент БАТЭ уже не был новичком Лиги чемпионов. Команда Виктора Гончаренко проводила свою третью кампанию на столь высоком уровне. Но победа над «Баварией» всегда будет стоять особняком в истории клуба из Борисова.

На 23-й минуте чемпионов Беларуси вывел вперед Александр Павлов, который лучше всех разобрался в штрафной зоне после подачи с правого фланга, а на 78-й Виталий Родионов реализовал выход один на один. В концовке Франк Рибери один мяч отыграл, но в итоге мюнхенцы пропустили еще один от Ренана Брессана.

В домашней игре «Бавария» уже не допустила такой недооценки и разнесла скромного соперника 4:1.

Пожалуй, тот вечер в Минске – худший в карьере Юппа Хайнкеса во главе «Баварии». В итоге мюнхенцы выиграли не только группу, где также были «Валенсия» с «Лиллем», но и всю Лигу чемпионов. В финале «рекордмайстеры» на Уэмбли справились с «Боруссией» Д (2:1).

Сезон-2016/17

«Ростов» – «Бавария» 3:2

Самая свежая неудача «Баварии» в группе Лиги чемпионов. Да, можно делать скидку на то, что мюнхенцы на тот момент уже обеспечили себе место в плей-офф. Но мотивация у команды Карло Анчелотти все же была. «Бавария» боролась за первое место с «Атлетико», и в итоге проиграла эту борьбу. От того в Ростове играл достаточно боевой состав с Левандовски, Ламом, Рибери и другими звездами.

Причем тогда «Баварии» удалось выйти вперед благодаря классному голу Дугласа Косты, но еще до перерыва Сердар Азмун убрал на замахе Жерома Боатенга и сравнял счет, а в дебюте второго тайма Дмитрий Полоз с пенальти вывел российскую команду вперед. «Бавария» быстро сравняла усилиями Хуана Берната, но Кристиан Нобоа со штрафного забил третий мяч и принес своей команде три очка.

Эта победа стала для Ростова первой и пока что единственной в Лиге чемпионов. Надеемся, таковой она будет и дальше.

Сезон-2000/01

«Бавария» – «Хельсингборг» 0:0

Тот случай, когда «Бавария» банально недооценила скромную шведскую команду и провела всю игру спустя рукава. Произошло это в 5-м туре группового этапа, когда мюнхенцы лидировали в группе, но еще не обеспечили себе место во втором групповом этапе.

За всю «рекордмайстеры» создали минимум моментов, а в концовке игры лишь гениальная игра Оливера Кана уберегла их от поражения. Но и той ничьей хватило «Баварии» для выхода из группы, поскольку в параллельной игре «Русенборг» разгромно уступил ПСЖ со счетом 2:7.

Ну а закончилась та Лига чемпионов для «Баварии» триумфом в финальной серии пенальти против «Валенсии».

Весь групповой этап сезона-2002/03

Единственный раз за всю историю существования Лиги чемпионов в ее нынешнем формате «Баварии» не удалось пробиться в следующий раунд. Более того, в сезоне-2002/03 мюнхенцы не смогли занять даже третье место.

Да, нужно делать скидку на то, что группа с «Миланом», «Депортиво» и «Лансом» на тот момент выглядела крайне сильно. Но даже уровень соперников не может служить оправданием того, что «Бавария» набрала лишь два очка – две ничьих против «Ланса» (1:1 и 3:3).

Настоящую феерию в том году в составе «Депортиво» устроил нидерландский форвард Рой Макай, который забил 9 голов за весь турнир, а в мюнхенской игре, завершившейся победой испанцев 3:2, оформил хет-трик. Уже следующий сезон он начал в «Баварии», где в последствие стал легендой клуба.

Как видите, даже у «Баварии», которая в итоге выигрывала Лигу чемпионов, были неудачи на групповых этапах турнира. Кто знает, вдруг у «Динамо» получится преподнести еще одну сенсацию.