Джасурбек ЯХШИБОЕВ: «Даже не представлял, что забью Реалу»

28 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Шерифу» из Тирасполя (1:2).
Полузащитник «Шерифа» Джасурбек Яхшибоев стал автором забитого мяча. Футболист поделился впечатлениями.
«Что я почувствовал в тот момент? Я с детства мечтал сыграть с «Реалом». Я хотел забить, но не представлял, что сделаю это», — сказал Яхшибоев.
Напомним, что «Шериф» пошутил над «Реалом» после сенсационной победы в матче Лиги чемпионов.
Источник — ФК Шериф Тирасполь
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