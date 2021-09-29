Джасурбек ЯХШИБОЕВ: «Даже не представлял, что забью Реалу»

Узбекский хавбек отметился голом

  • 29.09.2021 12:04
  • 1725 просмотров
  • 2 комментария
Джасурбек ЯХШИБОЕВ: «Даже не представлял, что забью Реалу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Шерифу» из Тирасполя (1:2).

Полузащитник «Шерифа» Джасурбек Яхшибоев стал автором забитого мяча. Футболист поделился впечатлениями.

«Что я почувствовал в тот момент? Я с детства мечтал сыграть с «Реалом». Я хотел забить, но не представлял, что сделаю это», — сказал Яхшибоев.

Напомним, что «Шериф» пошутил над «Реалом» после сенсационной победы в матче Лиги чемпионов.

 

Источник — ФК Шериф Тирасполь

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Dеn Петров
    Dеn Петров, 29.09.2021 13:42
    +1
    aleks19826, 29.09.2021 12:59
    Перший в історії узбек, який забив реалу!!!
    Не первый, Максим Шацких за Динамо забивал Реалу ещё в 2006
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 29.09.2021 12:59
    +1
    Перший в історії узбек, який забив реалу!!!
    Ссылка
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