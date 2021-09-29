Шериф пошутил над Реалом после сенсационной победы в матче Лиги чемпионов

28 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Шерифу» из Тирасполя (1:2).
После этого матча в Intagram-аккаунте «Шерифа» появился логотип клуба с короной, такой же как и на лого «Реала».
«Никаких комментариев», - подписал пост SMM-щик «Шерифа».
Источник — Sport.ua
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