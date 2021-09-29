Шериф пошутил над Реалом после сенсационной победы в матче Лиги чемпионов

Тираспольский клуб неожиданно одержал уже две победы в турнире

  • 29.09.2021 07:35
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Шериф пошутил над Реалом после сенсационной победы в матче Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Шерифу» из Тирасполя (1:2).

После этого матча в Intagram-аккаунте «Шерифа» появился логотип клуба с короной, такой же как и на лого «Реала».

«Никаких комментариев», - подписал пост SMM-щик «Шерифа».

Источник — Sport.ua

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