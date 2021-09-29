В среду, 29 сентября, состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» примет киевское «Динамо».



Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.



«Бавария» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов



В прямом эфире поединок «Бавария» – «Динамо» покажет медиасервис MEGOGO.



Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Бавария» – «Динамо».

