Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Динамо

Поединок состоится в среду, 29 сентября

  • 29.09.2021 11:36
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Динамо
© ФК Динамо Киев

В среду, 29 сентября, состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» примет киевское «Динамо».
 
Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
 
«Бавария» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
 
В прямом эфире поединок «Бавария» – «Динамо» покажет медиасервис MEGOGO.
 
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Бавария» – «Динамо»
 

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Источник — Sport.ua

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