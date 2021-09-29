В среду, 29 сентября, состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» примет киевское «Динамо».
Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Бавария» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Бавария» – «Динамо» покажет медиасервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Бавария» – «Динамо».
Источник — Sport.ua
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