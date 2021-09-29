Таблица коэффициентов УЕФА. Ничья Шахтера приблизила Украину к России

28 сентября в четырех группах Лиги чемпионов сыграны матчи второго тура. Sport.ua изучает изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

В группе D донецкий «Шахтер» в Киеве сыграл в нулевую ничью с «Интером» (0:0). Эта ничья принесла Украине 1 очко, которое при делении на 5 стартовавших команд дает прибавку 0.200 балла.

Украина остается на 11-й позиции с результатом 30.601, но теперь приблизилась на расстояние одной победы к России. В среду киевское «Динамо» проведет матч ЛЧ на выезде против мюнхенской «Баварии», а в четверг «Заря» в Лиге конференций будет принимать итальянскую «Рому» с Жозе Моуриньо. Украина – на 20-й позиции в сезоне (3.000 балла).

У России (30.882) «Зенит» в среду играет дома против шведского «Мальме» в ЛЧ, а на день позже два клуба Лиги Европы отправятся в Италию: запланированы матчи «Наполи» – «Спартак», «Лацио» – «Локомотив».

«Шериф» из Тирасполя под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба сенсационно на выезде победил «Реал» Мадрид (2:1). Молдова теперь входит в топ-4 лучших стран в евросезоне. А «Шериф» уже набрал 15 очков в копилку федерации, что больше, чем у любого другого клуба в Европе!

Топ-4 лучших стран в евросезоне

Борьба за топ-10 в рейтинге УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)