Таблица коэффициентов УЕФА. Ничья Шахтера приблизила Украину к России

Юрий Вернидуб и «Шериф» вывели Молдову в топ-4 лучших стран в евросезоне

  • 29.09.2021 11:40
  • 6064 просмотра
  • 2 комментария
Таблица коэффициентов УЕФА. Ничья Шахтера приблизила Украину к России
© УЕФА. Роберто Де Дзерби

28 сентября в четырех группах Лиги чемпионов сыграны матчи второго тура. Sport.ua изучает изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

В группе D донецкий «Шахтер» в Киеве сыграл в нулевую ничью с «Интером» (0:0). Эта ничья принесла Украине 1 очко, которое при делении на 5 стартовавших команд дает прибавку 0.200 балла.

Украина остается на 11-й позиции с результатом 30.601, но теперь приблизилась на расстояние одной победы к России. В среду киевское «Динамо» проведет матч ЛЧ на выезде против мюнхенской «Баварии», а в четверг «Заря» в Лиге конференций будет принимать итальянскую «Рому» с Жозе Моуриньо. Украина – на 20-й позиции в сезоне (3.000 балла).

У России (30.882) «Зенит» в среду играет дома против шведского «Мальме» в ЛЧ, а на день позже два клуба Лиги Европы отправятся в Италию: запланированы матчи «Наполи» – «Спартак», «Лацио» – «Локомотив».

«Шериф» из Тирасполя под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба сенсационно на выезде победил «Реал» Мадрид (2:1). Молдова теперь входит в топ-4 лучших стран в евросезоне. А «Шериф» уже набрал 15 очков в копилку федерации, что больше, чем у любого другого клуба в Европе!

Топ-4 лучших стран в евросезоне

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    Face Control
    Face Control, 29.09.2021 12:45
    +1
    И снова великий Шахтёр тащит страну на своих плечах.
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    dadaali177188
    dadaali177188, 29.09.2021 12:20
    +1
    Ну сегодня дк играет с баварией, и это очень сложный экзамен, я не знаю что должно произойти , что бы бавария потеряла очки, я уже не говорю о победе дк. Ну а зоря даже если к ней в гости мальтийская биркиркара пожалует - спустит трусы, а тут целая рома ....так что на этой недели увы копилка не пополнится
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