Бавария U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 сентября в 17:00 матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА

  • 29.09.2021 09:43
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Бавария U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Динамо Киев

В среду, 29 сентября, состоится поединок 2-го тура Юношеской лиги УЕФА в группе E, в котором сразятся мюнхенская «Бавария» U-19 и «Динамо» Киев U-19.

Матч пройдет в немецком городе Мюнхен, на поле стадиона FC Bayern Campus, начало – в 17:00.

Юноши киевского «Динамо» начали групповой раунд с разгрома сверстников из лиссабонской «Бенфики» (4:0), а «Бавария» уступила в первом матче «Барселоне» (0:2).

Бавария U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Трансляцию поединка проведет клубный канал Dynamo TV, доступный на медиасервисе MEGOGO.

Источник — Sport.ua

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