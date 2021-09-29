В среду, 29 сентября, состоится поединок 2-го тура Юношеской лиги УЕФА в группе E, в котором сразятся мюнхенская «Бавария» U-19 и «Динамо» Киев U-19.

Матч пройдет в немецком городе Мюнхен, на поле стадиона FC Bayern Campus, начало – в 17:00.

Юноши киевского «Динамо» начали групповой раунд с разгрома сверстников из лиссабонской «Бенфики» (4:0), а «Бавария» уступила в первом матче «Барселоне» (0:2).

Бавария U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Трансляцию поединка проведет клубный канал Dynamo TV, доступный на медиасервисе MEGOGO.