ФОТО. Трио суперзвезд. Неймар выложил совместный снимок с Месси и Мбаппе

ПСЖ одержал победу над «Манчестер Сити» (2:0) во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Дебютным голом за парижский клуб отметился Лионель Месси. После игры другой форвард Неймар сфотографировался вместе с Месси и французом Килианом Мбаппе.
Ранее сообщалось, что Месси стал вторым игроком в истории, кто забил в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.