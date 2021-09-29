ФОТО. Трио суперзвезд. Неймар выложил совместный снимок с Месси и Мбаппе

ПСЖ одержал победу над «Манчестер Сити» (2:0) во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Дебютным голом за парижский клуб отметился Лионель Месси. После игры другой форвард Неймар сфотографировался вместе с Месси и французом Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Месси стал вторым игроком в истории, кто забил в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд.