ФОТО. Трио суперзвезд. Неймар выложил совместный снимок с Месси и Мбаппе

Статусные игроки дают ПСЖ положительный результат

  • 29.09.2021 08:20
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ФОТО. Трио суперзвезд. Неймар выложил совместный снимок с Месси и Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ одержал победу над «Манчестер Сити» (2:0) во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. 

Дебютным голом за парижский клуб отметился Лионель Месси. После игры другой форвард Неймар сфотографировался вместе с Месси и французом Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Месси стал вторым игроком в истории, кто забил в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд.

Источник — Sport.ua

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