Второй после Бензема. Месси забил в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд

Звездный форвард ПСЖ Лионель Месси в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:0) забил дебютный гол в составе парижан.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Месси повторил достижение форварда «Реала» Карима Бензема и стал лишь вторым игроком в истории, кто забивал в 17-ти сезонах Лиги чемпионов подряд.

Бензема установил этот рекорд чуть раньше в игре против «Шерифа» (1:2).