Второй после Бензема. Месси забил в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд

Аргентинец отметился дебютным голом за ПСЖ

  • 29.09.2021 07:05
  • 1967 просмотров
  • 1 комментарий
Второй после Бензема. Месси забил в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный форвард ПСЖ Лионель Месси в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:0) забил дебютный гол в составе парижан.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Месси повторил достижение форварда «Реала» Карима Бензема и стал лишь вторым игроком в истории, кто забивал в 17-ти сезонах Лиги чемпионов подряд.

Бензема установил этот рекорд чуть раньше в игре против «Шерифа» (1:2).

 

Источник — УЕФА

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Andrey111
    online
    Andrey111, 29.09.2021 07:15
    0
    Кудесник, Бензема хорош, но на кудесника не тянет
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности