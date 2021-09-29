Чемпионка US Open получила уайлд-кард на турнир в Индиан-Уэллсе

Британка Эмма Радукану сыграет на престижном турнире WTA 1000 в США

  • 29.09.2021 06:12
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Чемпионка US Open получила уайлд-кард на турнир в Индиан-Уэллсе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану сыграет на турнире WTA 1000, который пройдет с 6 по 17 октября в США.

Чемпионка US Open получила уайлд-кард (wild card) для хардового турнира в Индиан-Уэллс.

Хотя Радукану находилась вне топ-100 мирового рейтинга на момент окончания приема заявок и не попадала в основную сетку, она сможет выступить на турнире благодаря «дикой карте».

Две недели назад 18-летняя британка сенсационно выиграла титул на US Open 2021 и поднялась со 150-го места в рейтинга на 23-ю позицию.

Ранее с турнира WTA 1000 в США снялась австралийка Эшли Барти, лидер мирового рейтинга.

Источник — WTA

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