Чемпионка US Open получила уайлд-кард на турнир в Индиан-Уэллсе

Британская теннисистка Эмма Радукану сыграет на турнире WTA 1000, который пройдет с 6 по 17 октября в США.
Чемпионка US Open получила уайлд-кард (wild card) для хардового турнира в Индиан-Уэллс.
Хотя Радукану находилась вне топ-100 мирового рейтинга на момент окончания приема заявок и не попадала в основную сетку, она сможет выступить на турнире благодаря «дикой карте».
Две недели назад 18-летняя британка сенсационно выиграла титул на US Open 2021 и поднялась со 150-го места в рейтинга на 23-ю позицию.
Ранее с турнира WTA 1000 в США снялась австралийка Эшли Барти, лидер мирового рейтинга.
Источник — WTA
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