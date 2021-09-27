Еще минус один. Барти снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Ранее от участия отказалась Наоми Осака

  • 27.09.2021 19:50
  • 687 просмотров
  • 1 комментарий
Еще минус один. Барти снялась с турнира в Индиан-Уэллсе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Первая ракетка мира Эшли Барти приняла решение сняться с престижного турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе, который пройдет с 6 по 17 октября. Причины такого решения не известны.

Ранее от участия в турнире в Индиан-Уэллсе отказалась Наоми Осака.

Эшли Барти не провела ни одного матча со времен неудачного выступления на US Open-2021. Там она вылетела в третьем раунде, проиграв Шелби Роджерс.

Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Elis
    Elis, 27.09.2021 20:21
    0
    Команда Барті казала, що вона втомилась і виснажена емоційно. Тому десь очікуване рішення.
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