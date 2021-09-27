Еще минус один. Барти снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Эшли Барти приняла решение сняться с престижного турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе, который пройдет с 6 по 17 октября. Причины такого решения не известны.

Ранее от участия в турнире в Индиан-Уэллсе отказалась Наоми Осака.

Эшли Барти не провела ни одного матча со времен неудачного выступления на US Open-2021. Там она вылетела в третьем раунде, проиграв Шелби Роджерс.