Еще минус один. Барти снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Эшли Барти приняла решение сняться с престижного турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе, который пройдет с 6 по 17 октября. Причины такого решения не известны.
Ранее от участия в турнире в Индиан-Уэллсе отказалась Наоми Осака.
Эшли Барти не провела ни одного матча со времен неудачного выступления на US Open-2021. Там она вылетела в третьем раунде, проиграв Шелби Роджерс.
Источник — Twitter
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