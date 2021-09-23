Наоми Осака не сыграет на турнире в Индиан-Уэллс

Японская теннисистка пропустит турнир WTA1000 в Соединённых Штатах

  • 23.09.2021 13:05
  • 159 просмотров
  • 1 комментарий
Наоми Осака не сыграет на турнире в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine

Восьмая ракетка мира снялась с турнира в США, который пройдёт 4-17 октября. Напомним, после поражение в третьем круге US Open Осака заявила о паузе в выступлениях.

Наоми пока единственная представительница Топ-10, которая не выступит в Индиан-Уэллс. С обновлённым заявочным списком можно ознакомиться здесь.

В 2018 году Осака становилась чемпионкой BNP Paribas Open, а в 2019 году дошла до четвертого круга. В предыдущем сезоне турнир был отменён из-за пандемии.

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 23.09.2021 13:16
    0
    Прогнозовано. І на Підсумковому, очевидно, також не зіграє. Еліні, як я і писав, не доведеться відігравати від Мугуруси майже 400 очок. 152 від Жабер виглядають значно більш реальним варіантом.
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