Наоми Осака не сыграет на турнире в Индиан-Уэллс

Восьмая ракетка мира снялась с турнира в США, который пройдёт 4-17 октября. Напомним, после поражение в третьем круге US Open Осака заявила о паузе в выступлениях.

Наоми пока единственная представительница Топ-10, которая не выступит в Индиан-Уэллс. С обновлённым заявочным списком можно ознакомиться здесь.

В 2018 году Осака становилась чемпионкой BNP Paribas Open, а в 2019 году дошла до четвертого круга. В предыдущем сезоне турнир был отменён из-за пандемии.