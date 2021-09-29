Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шериф – лидер, Шахтер – четвертый

В четырех группах Лиги чемпионов сыграны матчи второго тура

  • 29.09.2021 00:25
  • 501 просмотр
  • 2 комментария
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шериф – лидер, Шахтер – четвертый
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября в четырех группах Лиги чемпионов сыграны матчи второго тура.

В группе D донецкий «Шахтер» сыграл в Киеве в нулевую ничью с «Интером» (0:0). «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Шерифу» из Тирасполя (1:2), которого к этой победе подготовил украинский тренер Юрий Вернидуб.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов

2-й тур, 28 сентября

  • 19:45. Аякс (Нидерланды) – Бешикташ (Турция) – 2:0
  • 19:45. Шахтер (Украина) – Интер (Италия) – 0:0
  • 22:00. Боруссия Д (Германия) – Спортинг (Португалия) – 1:0
  • 22:00. Милан (Италия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:2
  • 22:00. Порту (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 1:5
  • 22:00. ПСЖ (Англия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:0
  • 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Брюгге (Бельгия) – 1:2
  • 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Шериф (Молдова) – 1:2

Турнирные таблицы ЛЧ

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 29.09.2021 00:41
    0
    кто бы мог предположить что после двух туров у Шерифа будет 6 очков, а у Реала 0
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    Nordenus
    Nordenus, 29.09.2021 00:31
    +1
    Думаю Шахтеру тут только чудо поможет выйти хотя бы в ЛЕ. Ну посмотрим что покажет итальяшка в остальных матчах
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