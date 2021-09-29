Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шериф – лидер, Шахтер – четвертый

28 сентября в четырех группах Лиги чемпионов сыграны матчи второго тура.
В группе D донецкий «Шахтер» сыграл в Киеве в нулевую ничью с «Интером» (0:0). «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Шерифу» из Тирасполя (1:2), которого к этой победе подготовил украинский тренер Юрий Вернидуб.
Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.
Лига чемпионов
2-й тур, 28 сентября
- 19:45. Аякс (Нидерланды) – Бешикташ (Турция) – 2:0
- 19:45. Шахтер (Украина) – Интер (Италия) – 0:0
- 22:00. Боруссия Д (Германия) – Спортинг (Португалия) – 1:0
- 22:00. Милан (Италия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:2
- 22:00. Порту (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 1:5
- 22:00. ПСЖ (Англия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:0
- 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Брюгге (Бельгия) – 1:2
- 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Шериф (Молдова) – 1:2
Турнирные таблицы ЛЧ
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.