Андрей ПЯТОВ: «Шахтер играл на другой результат»

Голкипер «горняков» хотел победить миланский «Интер»

  • 28.09.2021 23:28
  • 1031 просмотр
  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Шахтер играл на другой результат»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

37-летний украинский вратарь «Шахтера» Андрей Пятов подвел итоги домашней ничьей с миланским «Интером» (0:0) в поединке группового раунда Лиги чемпионов.

«Команда играла на другой результат.

Мы показали это своей игрой. И будем бороться за свои очки без компромиссов.

Сейчас все мысли с Лассиной Траоре. Здоровья», — написал Пятов после матча.

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре получил травму  и был вынужден покинуть поле еще в первом тайме.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    andrei saenko
    online
    andrei saenko, 29.09.2021 00:32
    0
    Шахтер играл на ОЧКО ПОЧЁТНОЕ, я правда такую игру первый раз слышу🤣😂😂
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