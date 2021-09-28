Андрей ПЯТОВ: «Шахтер играл на другой результат»

37-летний украинский вратарь «Шахтера» Андрей Пятов подвел итоги домашней ничьей с миланским «Интером» (0:0) в поединке группового раунда Лиги чемпионов.
«Команда играла на другой результат.
Мы показали это своей игрой. И будем бороться за свои очки без компромиссов.
Сейчас все мысли с Лассиной Траоре. Здоровья», — написал Пятов после матча.
Форвард «Шахтера» Лассина Траоре получил травму и был вынужден покинуть поле еще в первом тайме.
Источник — Instagram
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