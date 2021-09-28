ПСЖ
1 : 0
Ман Сити
50’   ТВ-трансляция: 

ПСЖ – Манчестер Сити. Возвращение Месси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 сентября в 22:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 28.09.2021 22:00
  • 4442 просмотра
  • 2 комментария
ПСЖ – Манчестер Сити. Возвращение Месси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Начало встречи – в 22:00.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

В стартовом составе парижан вышли Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

ПСЖ – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
События матча
8' ГОЛ ! Мяч забил Идрисса Гуйе (ПСЖ).

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Barsa_che
    Barsa_che, 28.09.2021 22:57
    0
    Даже футбольные эксперты Англии, пишут, что Де Брюйне должна быть показана красная карточка! Это железобетонная ярко красная карточка! Почему не предьявил ее судья? Очень большой вопрос?
    Ссылка
    Barsa_che
    Barsa_che, 28.09.2021 22:43
    +2
    Как можно за такое нарушение, не удалить Де Брюйне?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности