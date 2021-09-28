ПСЖ – Манчестер Сити. Возвращение Месси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 сентября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Начало встречи – в 22:00.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
В стартовом составе парижан вышли Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.
ПСЖ – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
События матча
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Идрисса Гуйе (ПСЖ).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.